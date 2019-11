Acrobatisch duo tonen kunstjes tijdens gala Vlaams Muziek Theater Antoon Verbeeck

14 november 2019

Het Vilja Duo, finalisten van het televisieprogramma ‘Belgium’s Got Talent’ zijn in december te gast bij het Vlaams Muziek Theater. Sinds verscheidene jaren zijn Bram De Beul en Irina Yakousheva, die samen het Vilja Duo vormen, verbonden aan het VMT. “Bram als choreograaf en regisseur en Irina als ballerina. Tijdens het Galaconcert van VMT op 7 en 8 december in CC Zwaneberg zullen zij hun dans- en acrobatiekunsten tonen aan ons publiek. Samen met de solisten en het orkest van VMT maken ze een denderend showprogramma onder het motto ‘Muziek voor Miljoenen’”, deelt Bert Slaets van het VMT mee. Kaarten zijn nog te verkrijgen via 015/48.10.60, aan het VMT-loket in CC Zwaneberg elke zaterdag van 10 tot 12 uur of via de website www.webticketing.eu.