Aanleg verkeersplateau ter hoogte van nieuw zwembad start op 28 oktober Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

11u54 0 Heist-Op-Den-Berg In de Lostraat starten op het einde van deze maand de werken aan een nieuwe verkeersplateau. De plateau komt ter hoogte van de toegangsweg naar het nieuwe zwembad De Lo.

“Om de hinder te beperken is gekozen voor snelhardend beton. Op het kruispunt zullen de nodige markeringen worden aangebracht voor fietsers en voetgangers. De werken starten op 28 oktober en duren tot 15 november, bij gunstige weersomstandigheden”, deelt de gemeente mee. “Om de voetgangers en fietsers een veilige toegang naar het zwembad te bieden, passen we de weginfrastructuur in de Lostraat aan. De omgevingswerken aan het nieuwe zwembad gaan goed vooruit en worden waarschijnlijk eind oktober afgerond.” Voor voertuigen komende vanaf N10 wordt een omleiding voorzien via Mechelsesteenweg en Boudewijnlaan. Verkeer komende van Heist-centrum wordt omgeleid via Paul van Roosbroecklaan, Westerlosesteenweg en Mechelbaan. De doorgang voor fietsers en voetgangers is verzekerd.