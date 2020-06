Aanhouding twee Albanezen die mogelijk cannabisplantage onderhielden verlengd Tim Van Der Zeypen

02 juni 2020

17u00 0 Heist-Op-Den-Berg Twee Albanezen die vorige week werden opgepakt in een woning waarin een grote cannabisplantage werd ontdekt, verschenen dinsdag voor de raadkamer. Hun aanhouding werd met een maand verlengd.

De twee Albanezen woonden op de hoek van de Pastoor Mellaertsstraat en de Lammeneelstraat. De inval in het afgelegen huis vorige week woensdag verliep niet zo vlot. Een van de twee aanwezigen kon snel worden ingerekend, de andere vluchtte te voet weg, maar werd uiteindelijk ook gevat. Beide mannen, nog prille twintigers, werden een dag later aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Sindsdien zitten ze in de cel op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en het telen van cannabis. De plantage bestond uit ruim 2.500 oogstrijpe plantjes en was bijzonder professioneel opgebouwd. Mogelijk was ze al enkele maanden actief. Niet enkel was de woning, die na de verhuis van een gevechtssportclub al enkele jaren leegstond, bijzonder goed geïsoleerd maar werd er ook de elektriciteit afgetapt voor de elektriciteitsmeter.

Nederlandse link?

De inval in de woning kwam er na de arrestatie van Carlo S, een 48-jarige Nederlander die begin april werd opgepakt door de politie van Heist-op-den-Berg. De man trachtte te vluchten van een politiecontrole op de Liersesteenweg in het kader van de coronamaatregelen. In de auto werden toen een duizendtal plantjes gevonden.

Ontkennen dat hij ze vervoerde, deed de Nederlander niet. Hij gaf de speurders naar verluidt mee dat hij de plantjes moest vervoeren in opdracht van een internationale drugsbende van of naar de parking van een supermarkt in Heist-op-den-Berg. Sinds april zit de veertiger opgesloten in de gevangenis. De twee Albanezen, die vorige week werden aangehouden, moesten dinsdag voor de raadkamer verschijnen.

Uitvoerders

Beiden zouden hun betrokkenheid hebben toegeven, maar voegden eraan toe dat zij slechts uitvoerders zouden zijn. Mogelijk stonden ze dus enkel in voor het onderhoud van de plantage, het oogsten van de planten en het bewaken ervan. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet door de recherche van de lokale politie Heist.