Aan donuts geen gebrek bij nieuw zaak Donuttello in Bergstraat Antoon Verbeeck

30 oktober 2019

16u54 0 Heist-Op-Den-Berg Donutzaak Donuttello opent dit weekend tijdelijk de deuren in de voormalige bakkerij Monty in de Bergstraat. Tot 31 december kan je er terecht voor maar liefst 25 verschillende soorten donuts.

“Momenteel hebben we twee shops in Antwerpen, één in Sint-Niklaas en één in Mechelen. De zaak in Heist kadert binnen een pop-up project waarmee we door heel Vlaanderen trekken. Na Gent, Leuven en Hasselt viel ons oog op Heist-op-den-Berg”, vertellen broers en zaakvoerders Maxim en Laurence Daems, respectievelijk uit Kessel en Berlaar. “Waarom Heist? We kennen de streek en weten dat Heist echt wel leeft. Bovendien waren vrienden uit het Heistse al langer vragende partij voor een Donuttello dichter bij huis. Stel dat hier echt aanslaat, dan is een vaste winkel zeker niet uitgesloten.” Van donuts met Oreo’s of Nutella tot gevulde donuts met rijstpap: de twee broers hebben aan smaken geen gebrek. “Donuts zijn wereldwijd aan populariteit aan het winnen, alleen in Vlaanderen zijn we nog niet echt vertrouwd met de donutcultuur. De koffiekoek is hier nog steeds heer en meester. Onze missie is dan ook om Vlamingen te laten zien wat een donut allemaal in huis heeft.” Naast donuts biedt Donuttello ook milkshakes, warme wafels en chocolademelk aan. Meer info op www.donuttello.com.