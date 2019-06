8-jarige Ilyan uit Itegem volgt match Rode Duivels via Bednet: “Lievelingsspeler was beste man op het veld” Antoon Verbeeck

09 juni 2019

13u56 0 Heist-Op-Den-Berg Ilyan Verschueren (8 jaar) uit Itegem volgde op zaterdagavond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Kazachstan via Bednet. Ilyan, die een darmafwijking heeft, was zelf ook te zien op De Heizel en werd er geprojecteerd op de grote schermen in het stadion. Met deze actie wou de Belgische voetbalbond haar partnerschap met Bednet en Take Off, de Waalse tegenhanger, benadrukken.

“Ik ben wel een echte supporter hé” Ilyan toont wat hij allemaal uit de kast heeft gehaald voor de wedstrijd tegen Kazachstan: de Belgische vlag, een sjaal, duivelshorens én een truitje van de Rode Duivels met daarop zijn voornaam. “En mijn lievelingsnummer: drie. Ik denk dat de Rode Duivels er vandaag dan ook drie gaan scoren. Het wordt 3-2 voor België. We mogen niet te enthousiast zijn omdat het maar Kazachstan is, dat heeft de bondscoach zelf gezegd. Wie er gaat scoren? Lukaku, Alderweireld en, mijn favoriete speler, Dries Mertens.”

Voetballen in tuin

Om 20 uur, drie kwartier voor de start van de wedstrijd, zat Ilyan al volledig uitgedost voor zijn laptop. Samen met drie andere ‘Bednetters’, gebruikers van het Bednet-systeem dat ervoor zorgt dat zieke kinderen via internet de lessen van hun klas kunnen volgen, was Ilyan uitgekozen om gebruik te maken van de livestreaming. De Rode Duivels lieten zich bij het oplopen van het veld ook vergezellen door elf kinderen van Bednet en Take Off. “Ilyan was net te klein om mee op het veld te gaan. Met zijn baxter zou het ook moeilijk geweest zijn”, vertelt zijn mama Lesley Steyaert. “Misschien mag ik wel een andere keer mee op het veld”, vult Ilyan aan. “Dat zou mooi zijn, want ik kijk naar alle wedstrijden. Ik voetbal zelf ook een beetje, in de tuin. Ik kan het niet zo goed, maar ik doe het wel heel graag.”

Skypen met Mertens

“In april mocht ik van Bednet al eens met Mertens, Thorgan Hazard en Hans Vanaken babbelen via Skype. Dat was een tof gesprek. Ze waren echt heel sympathiek en ik heb ze ook een tip gegeven: ga vroeg slapen. De wedstrijd erna hebben ze gewonnen.” Ilyan kreeg in zijn bed het gezelschap van grote broer Xiebe (10 jaar), die gokte dat het 2-1 zou worden. Uiteindelijk kreeg hun mama gelijk: 3-0, met Ilyan’s favoriete Rode Duivel aan de basis van de drie doelpunten. “Toen we op het scherm van het stadion kwamen, gingen de vlaggen in de lucht, er werd gezwaaid, gejuich... We konden zelfs meedoen aan de wave. Dat Mertens de beste man van de match was, was de kers op de taart. En ik zat ook juist met mijn doelpuntenmakers”, knipoogt een tevreden Ilyan. “De jongens vonden het geweldig. Hopelijk wordt Bednet hierdoor bekender en kunnen er nog meer zieke kindjes de weg vinden naar het onderwijs via de computer. Daar was deze actie toch om te doen”, besluit mama Lesley.