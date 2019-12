5 miljoen euro voor riolering en nieuwe wegverharding in Heist-Goor Antoon Verbeeck

11 december 2019

14u23 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-Goor starten volgend jaar grootschalige rioleringswerken. Onder andere de Hollandstraat en Schaliehoevestraat staan op de planning. De totale kostprijs bedraagt 5,3 miljoen euro, waarvan het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg 1 miljoen euro zal betalen.

Inwoners van Heist-Goor waren op dinsdagavond welkom op het infomoment rond de werken. “In de geselecteerde straten is er momenteel geen riolering aanwezig. Bovendien dient de wegverharding in de betrokken straten vernieuwd te worden”, zegt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist). “De straten worden voorzien van een volledig gescheiden rioleringsstelsel en bij de heraanleg van het wegdek hebben we oog voor verkeersremmende maatregelen. Zo worden er bijvoorbeeld verhoogde kruispunten en poorteffecten gecreëerd.”

De werken in Heist-Goor, die een jaar zullen duren, worden één van de grootste in zijn soort van deze legislatuur. “Wellicht starten we na het bouwverlof in 2020. Fase 1 omvat de straten Hollandstraat, Kleine Lammeneelstraat, ‘s Gravenhagestraat en Bosweg. Bij de tweede en laatste fase wordt er gewerkt in de Schaliehoeve-straat, Hollandstraat en Mollehoefweg. Er volgen nog huisbezoeken bij de betrokken inwoners. Kleine ondernemingen kunnen een hinderpremie aanvragen van 2.000 euro.” De totale kostprijs bedraagt 5,3 miljoen euro, waarvan Pidpa 4,3 miljoen euro betaalt. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg telt 1 miljoen euro neer.