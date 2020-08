40-tal inwoners Heist-op-den-Berg protesteert tegen avondklok: “Complete waanzin, hier zijn nauwelijks besmettingen” Antoon Verbeeck

10u43 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg vond op zaterdagavond een protestactie plaats tegen de provinciale avondklok. Een veertigtal personen kwamen samen op het plein voor het torengebouw in het centrum om hun ongenoegen te uiten. “Wij moeten mee boeten voor de toestand in Antwerpen”, aldus de initiatiefnemer Jan Anthonissen.

“Ik ben absoluut niet tegen maatregelen, maar een avondklok in Heist-op-den-Berg is complete waanzin. Om één of andere reden moeten nu wij mee boeten voor de toestand in stad Antwerpen, terwijl er hier weinig tot niks aan de hand is. Een avondklok is bovendien onwettelijk in onze democratie. Wij evolueren hier in sneltempo naar een politiestaat”, zegt Anthonissen, die op zaterdag via Facebook een oproep deed. “Uiteraard is het niet de bedoeling dat we de grootste besmettingshaard van België gaan worden. Social distancing en mondmaskers zijn absoluut aangeraden. Het gaat over de avondklok en het sluitingsuur. En gebruik zeker geen agressie of vandalisme”, klonk het.

Overleg met politie

“In eerste instantie zou ik na 23 uur enkele zelf meegebrachte pintjes drinken op het plein, maar dat idee kwam ter oren van de politie. Na overleg met de politie werd er besloten om rond 22.45 uur samen te komen en voor 23.30 uur naar huis te gaan. Het is niet de bedoeling dat iedereen een boete krijgt en daarmee de zakken vult van de staat. Het belangrijkste is dat er een signaal gegeven wordt.” Dat deden ze via een spandoek. Onder de aanwezigen cafébaas van De Oude Ketel Ruben Meuris. “Tussen 23 en 1 uur stromen er in ons café nog heel wat mensen binnen. Wij hebben nooit problemen gehad met klanten die blijven plakken en iedereen respecteert de regels. Natuurlijk moet men maatregelen nemen, maar dit wringt.”

Steunberichten

“De logica van een avondklok ontgaat me”, vertelt Maarten Peeters. “Gaan de mensen nu niet harder doordrinken omdat ze vroeger naar huis moeten? En hebben ze wel al aan de gevolgen voor de horeca en nachtwinkels gedacht? Volgens mij gaan we langer dan een maand met deze avondklok opgescheept zitten, want we zijn nog lang niet van dit virus verlost.” Het afgesproken uur werd door het gezelschap gerespecteerd en er waren geen incidenten. “Ik kreeg veel steunberichten, maar als puntje bij paaltje komt, zijn er toch nog heel wat mensen die hun ongenoegen niet durven te tonen. Op korte tijd hebben we toch een mooi aantal bij elkaar gekregen. Stond ik hier vanavond alleen, dan was dat maar zo. Dan had ik gewoon in mijn eentje geprotesteerd”, besluit Anthonissen.