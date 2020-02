281 bands willen spelen op Hestival: dit zijn de tien kanshebbers Antoon Verbeeck

06 februari 2020

09u24 0

Hestival vzw en concertorganisatie Trippel-Twieje-Nul hebben tien bands geselecteerd die op 8 februari of 7 maart mogen spelen tijdens de halve finale van Concours Hestival. Op 8 februari kan je in Café Den Hosp de bands SYMN, Dead High Wire, Reckless, Zediam en Secret Sinners aan het werk zien. De tweede halve finale vindt plaats in Staminee De Living en heeft Aarde Aan Daan, BRYN, FaBRECOLECTIV, Ponykamp en CandleBags op de affiche staan. De vijf beste halve finalisten stoten door naar de finale in CC Zwaneberg op 18 april. Zowel bij de halve finales, die telkens starten om 20 uur, als finale is het gratis inkom. In totaal schreven dit jaar 281 bands zich in voor Concours Hestival, dat als prijs een plaatsje op het hoofdpodium van zomerfestival Hestival heeft aan te bieden. Vorig jaar won de band Bel-Air de muziekwedstrijd.