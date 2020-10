248 bestuurders op de bon tijdens flitsmarathon Tim Van Der Zeypen

11 oktober 2020

De politie heeft bij acht snelheidscontroles 3.738 autobestuurders gecontroleerd. De politie van Heist-op-den-Berg stond onder meer te controleren in de Kruisstraat, de Pompoenstraat en in de L. Carréstraat. Maar ook langs de Isschotweg, de Schriekstraat, de Lostraat én de Kleine Steenweg had de flitswagen van de politiezone zich opgesteld. “In totaal werden er 248 autobestuurders geflitst”, meldt de politiezone. “Eén van hen moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen.”