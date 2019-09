23 deelnemers en maar één val tijdens eerste ‘Hoge Hakken Race’ Els Dalemans

21 september 2019

18u01 0 Heist-Op-Den-Berg 23 dames waagden zich zaterdag aan de eerste editie van de ‘Hoge Hakken Race’. Die werd georganiseerd door de lokale afdeling van Jong KVLV tijdens het dorpsfeest in Wiekevorst. “We zijn heel blij met deze grote opkomst, én met maar één valpartij zonder al te grote verwondingen”, zegt Dorien De Wit.

Zowel mannen als vrouwen waren welkom, maar dan wél op hakken van minstens zes centimeter. De heren lieten zich kennen, want de deelnemers aan de eerste ‘Hoge Hakken Race’ waren allemaal dames. “We waren verrast door de grote opkomst, en lieten daarom de deelnemers in twee ploegen rond de Sint-Jan Baptistkerk lopen. De top drie van elk team liep daarna nog eens de finale, Quirina Heylen werd uiteindelijk de grote winnaar. Zij won een waardebon van de schoenen- en kledingwinkel uit het dorp”, zegt De Wit.

Kleintjes in grote schoenen

“Een tiental kinderen nam deel aan onze ‘Grote Schoenen Race’: zij legden een deel van het parcours af met de schoenen van hun mama of papa. Hier was Len Vleugels de winnaar. Het was indrukwekkend hoe snel die kleintjes konden lopen met hun véél te grote schoenmaat. Ook bij de dames waren we blij dat er uiteindelijk maar één iemand ten val kwam, gelukkig ging daarbij enkel haar broek stuk. Deze Hoge Hakken Race was vooral een ludieke manier om onze werking in de kijker te zetten, maar iedereen heeft zich zo goed geamuseerd: een tweede editie is zeker een optie!”