21 juli-viering eert oud-strijder Jef Heremans, die er 104 werd. Antoon Verbeeck

10 juli 2019

10u06 4 Heist-Op-Den-Berg De ‘Te Deum’-plechtigheid op 21 juli in Booischot zal starten met een huldebetoon aan Booischottenaar Jozef ‘Jefke’ Heremans. De Koninklijke Nationale Strijdersbond van België afdeling Booischot, wil zo de laatste oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog in Groot-Heist eren.

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg nodigt iedereen uit op de plechtigheid ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op zondag 21 juli om 10.30 uur in de kerk van Sint-Salvator in Booischot, waarbij het ‘Te Deum’ wordt gezongen. De plechtigheid zal aanvangen met een huldebetoon van de Koninklijke Nationale Strijdersbond van België afdeling Booischot, aan Jozef Heremans. De Booischottenaar woonde lang op de Westmeerbeeksesteenweg naast zijn zus Rosa, die een jaar ouder is. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in woonzorgcentrum Edelweis in het Vlaams Brabantse Begijnendijk. “Jef had op de dag van zijn overlijden, 28 januari 2019, de gezegende leeftijd van 104 jaar bereikt. Hierdoor was hij niet alleen de laatste oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog in Groot-Heist, maar tevens één van, zoniet dé oudste oud-strijder van België”, deelt Marc Brabants van de Koninklijke Nationale Strijdersbond van België, afdeling Booischot, mee.

Vlaggen buiten

Voor deze gelegenheid wordt de speciale viering begeleid door het kerkkoor van de Pijpelheide en zorgt een quintet voor de verdere muzikale omlijsting. “Aansluitend zal er aan de aanwezigen een receptie aangeboden worden in de parochiezaal van Booischot. Wij doen een warme oproep aan de inwoners van Booischot en Groot-Heist om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn en hun huizen te bevlaggen met de nationale driekleur”, klinkt het nog.