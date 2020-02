20/02/2020 als trouwdatum? In Heist moeten ze er niet van weten Antoon Verbeeck

20 februari 2020

20-02-2020: een datum die je niet snel vergeet en dus een ideale dag om in het huwelijksbootje te stappen. Maar in Heist-op-den-Berg, nochtans een gemeente met iets meer dan 44.000 inwoners, zijn ze er geen fan van. Vandaag staan er geen huwelijken gepland in de Oude Dekenij op het Kerkplein. “Donderdag is niet meteen een populaire dag om te huwen. Zelfs niet op een speciale datum. Net als vorige donderdag zijn er ook vandaag geen huwelijk”, klinkt het bij de dienst Burgerzaken van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg. Dan maar op een “speciale” zaterdag. 22-02-2020 bijvoorbeeld? “Deze zaterdag staan er drie huwelijken gepland. Dat is voor de winterperiode meer dan gemiddeld. Maar of dit nu aan de datum ligt of eerder omdat de krokusvakantie begint, kunnen we niet zeggen.”