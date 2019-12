2.754 wandelaars en lopers trotseren kou voor Heist Loopt Warm Antoon Verbeeck

12 december 2019

21u15 0 Heist-Op-Den-Berg In hartje Heist-op-den-Berg vond vanavond de derde editie van Heist Loopt Warm plaats. Het evenement voor het goede doel kon rekenen op 2.754 lopers en wandelaars, 400 meer dan de editie van vorig jaar.

“Onze limiet stond op 2.500 deelnemers, maar in laatste instantie tekenden nog een aantal bedrijven present. Het parcours kan volgens mij nog meer aan dan de 2.754 sportievelingen die we vandaag over de vloer kregen”, zegt Gert Vercammen van de organisatie. Dat parcours liep dit jaar voor het eerst door het Sint-Lambertusinstituut aan het Kerkplein. Geen makkelijke klus voor de lopers, die er enkele trappen moesten trotseren. “Het is de eerste keer dat we door een gebouw gaan en het gaf een leuke toets aan ons evenement. Het zou fantastisch zijn moesten we in de toekomst uitbreiden naar nog andere gebouwen, bijvoorbeeld het Cultuurcentrum, maar daar zijn nog geen plannen voor. Naast het Sint-Lambertusinstituut moet ik zeker ook de 23 standhouders langs het parcours bedanken. Zij zijn echt een meerwaarde en verzorgen de sfeer tijdens Heist Loopt Warm." Hoeveel geld het evenement in het laatje bracht, wordt volgende week gecommuniceerd. Organisator Actie Zorgenmens verdeelt dit jaar in het kader van de Warmste Week de opbrengst van Heist Loopt Warm over drie verschillende goede doelen uit Heist: Casa Di Colore, vzw Must en de bouw van nachtcentrum Nethedal in het centrum van de gemeente.

