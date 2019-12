18 van 21 cursisten namen afscheid van sigaret Antoon Verbeeck

Om rokers in Heist-op-den-Berg te ondersteunen bij het stoppen met roken, organiseerde team Preventie en Welzijn van het lokaal bestuur de voorbije maanden een groepscursus. Tabakoloog Kathleen Peetroons stond in voor de begeleiding. De groepscursus vond plaats van begin oktober tot eind december, in het cultuurcentrum. De cursus bestond uit acht sessies van anderhalf uur. Van de 21 mensen die instapten in het project, zijn er uiteindelijk 18 gestopt met roken. Op 17 december om 20 uur vond de diploma-uitreiking voor de doorzetters plaats, gevolgd door een receptie in Café Vélodroom.