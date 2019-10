18 maanden effectief voor overval: “Ge moet stoppen met strafbare feiten te plegen” TVDZM

09 oktober 2019

16u00 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft de 32-jarige Roemeen Nicolae C. veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden. De dertiger stond terecht voor een overval op een tankstation in Heist-op-den-Berg.

Na die overval op 18 april 2019 volgde er een achtervolging. Die eindigde uiteindelijk in een crash in Putte. In de auto werd een portefeuille aangetroffen. Deze bleek te zijn gestolen in een kringloopwinkel in Kapelle-op-den-Bos. De man ontkende zijn betrokkenheid in beide diefstallen. Hij wees naar zijn kompaan. “Ik heb die dag enkel meegereden met iemand die ik ken”, klonk het op zitting. Alleen werd deze man nooit geïdentificeerd. De overval dateert van 18 april jongstleden. Sindsdien zit hij in de gevangenis. “Dit is toch behoorlijk lang”, vond de advocaat van de dertiger. “Ondergeschikt aan de vrijspraak, vragen wij om hier in het vonnis rekening mee te houden.” Zelf hoopte de dertiger twee weken geleden om snel weer vrij te komen. “Zodat ik terug naar mijn zeven kinderen in Engeland kan keren”, besloot de man. De rechter repliceerde vandaag op zitting: “Dan moet u dringend stoppen met het plegen van strafbare feiten.” Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend. Hiervoor heeft de dertiger dertig dagen de tijd.