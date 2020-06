1.309 chauffeurs gecontroleerd bij snelheidscontroles Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

12u15 0

Bij drie verschillende snelheidscontroles heeft de politiezone van Heist-op-den-Berg in totaal 1.309 autobestuurders gecontroleerd. De controles vonden plaats op de Westmeerbeeksesteenweg, de Louis Van Bouwelstraat en langs de Herentalsesteenweg. In totaal werden er 52 chauffeurs geverbaliseerd. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.