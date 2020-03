(Video) Sierteler schenkt lentebloemen weg aan woonzorgcentrum: “Kunnen onze planten niet bewaren tot na coronacrisis” Antoon Verbeeck

13u32

Sierteler Marc Verbruggen uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) schonk vandaag als teken van solidariteit bloemen weg aan het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Zowel rusthuisbewoners als siertelers krijgen momenteel zeer zware klappen door de coronacrisis. Verbruggen is één van de vijf siertelers die vandaag ergens in Vlaanderen lentebloemen wegschonk. “Als gevolg van de verspreiding van het virus in Europa, stortte de import en export van sierteelt in. De verplichte sluiting van bloemenwinkels in het weekend komt daar bovenop. Jammer genoeg kunnen we onze plantjes niet bewaren tot na de crisis. Omdat het nog zo pijnlijk is om de planten die we met zoveel zorg geteeld hebben te moeten vernietigen, bedachten we het initiatief om ze tot bij de mensen te brengen die nu eenzaam zijn en hen letterlijk op te fleuren met een bloemetje in huis.” De levering van de bloemen gebeurde uiteraard volgens de regels. Om geen besmettingsgevaar te veroorzaken werden de bloemen niet in, maar buiten aan het rusthuis geleverd.