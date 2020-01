‘Strontstraatje’ aan Bergstraat wordt breder en verhard



Antoon Verbeeck

14 januari 2020

20u19 6

De verbindingsweg tussen winkelstraat Bergstraat en de achterliggende Eglantierstraat krijgt een opwaardering van het lokaal bestuur. De 52 meter lange weg, in de volksmond bekend als het ‘strontstraatje’, is momenteel onverhard en amper één meter breed. “De opwaardering bestaat uit enerzijds een verbreding en anderzijds een weijziging in de weguitrusting van het openbaar domen. Zo wordt er een strook grond afgestaan aan de gemeente zodat een totale breedte van twee meter ontstaat. De weg wordt ook uitgerust met klinkers en verharding. De breedte en de weguitrusting worden door deze ingreep vergelijkbaar met het reeds bestaande, bredere en verharde tracé richting Boudewijnlaan en Bossestraat”, aldus Sarah Wouters (Groen), schepen van Ruimtelijke Ordening in Heist. De gemeenteraad keurde op dinsdagavond de opwaardering goed.