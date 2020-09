‘Pulp Fiction’ als inspiratie voor nieuwe zaak in Hallaar: “25 verschillende hamburgers op de kaart” Sunny Side Up opent op vrijdag in de Molenstraat Antoon Verbeeck

30 september 2020

19u06 1 Heist-Op-Den-Berg Liselotte Cloetens (24 jaar) en Olivier Mommens (25) toverden een pand in de Molenstraat om tot Sunny Side Up, een restaurant dat uit de Verenigde Staten lijkt te zijn weggelopen. Wat schaft de pot? Hamburgers, ‘loaded fries’, milkshakes en andere lekkernijen. Het interieur kreeg een gepast jasje.

“Dit concept zat al een tijdje in ons hoofd. Olivier is een grote filmfan en we haalde voor Sunny Side Up voornamelijk inspiratie uit de restaurantscènes van ‘Pulp Fiction’. Toen dit pand vrij kwam, zijn we er volledig voor gegaan”, vertelt Liselotte, die samen met Olivier broodjeszaak ‘t Boke uitbaat aan station van Heist-op-den-Berg. “De hamburgers van ‘t Boke zijn populair, wat ons geloof in dit concept versterkte. Op de kaart vind je dan ook 25 verschillende hamburgers. Maar het draait niet alleen om het eten. We spelen in op de beleving. De muren kregen een nieuw likje verf, de vloer werd voorzien van een dambordpatroon en online zijn we naar de perfecte zetels en decoratiestukken gaan zoeken.”

Vrijdag opent Sunny Side Up de deuren. Vanaf maandag kan je via de telefoon bestellingen doorgeven. “Voor alle duidelijkheid: ‘t Boke blijft bestaan. Tot 14 uur vind je ons in de broodjeszaak, na 17 uur hier in Hallaar”, klinkt het. Sunny Side Up biedt plaats aan 32 klanten. Olivier en Liselotte vragen om eventueel op voorhand te reserveren via 0470 48 20 26. De zaak is te vinden op het adres Molenstraat 209, waar voordien broodjeszaak Taste it was gevestigd.