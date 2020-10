‘Polished’ uit Heist-Goor is bij de vijf beste schoonheidssalons van het land: “Bezoek van mystery shopper en presentatie voor vakjury” Op 21 november maakt het kans op titel ‘Schoonheidssalon van het jaar 2021' Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

17u40 0 Heist-Op-Den-Berg Het schoonheidssalon Polished in Heist-Goor is één van de vijf zaken die kans maken op de titel van ‘Schoonheidssalon van het jaar 2021'. Zaakvoerster Elke Tuteleers (31 jaar) richtte in 2015 de zaak op aan de Liersesteenweg. Momenteel is Polished gevestigd langs de Heist-Goorstraat.

“We werken met een team van negen personen, ieder met een eigen taak en specialisatie.Wie bieden allerlei behandelingen aan zoals kunstnagels, pedicure, gelaatsverzorgingen en suikerontharing. Daarnaast zijn we groothandel voor nagelstylisten en geven opleidingen zowel aan beginners als aan gevorderden”, vertelt Elke. “Begin 2020 kregen we de vraag of we ons wilden inschrijven voor de wedstrijd ‘Schoonheidssalon van het jaar’. Dat leek me een leuke uitdaging. De eerste opdracht was het voorstellen van je onderneming aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Ik heb twaalf pagina’s vol geschreven. Deze lijst hebben we opgestuurd samen met allerlei marketing materiaal. En toen begon het lange wachten.”

21 november

Elke en haar team konden in latere wedstrijdfases een mystery shopper en een vakjury overtuigen. “Spannende tijden. Bij elke nieuwe klant denk je toch even dat die misschien wel de mystery shopper zou kunnen zijn. Na onze presentatie bij de jury kregen we de bevestiging dat we tot de laatste vijf kandidaten behoren. Op 21 november komt de top van België samen op een uitreikingsavond in Thermae Palace Oostende. Wij zijn alvast razend benieuwd naar de uitslag maar vooral fier en dankbaar.” Aan de titel van ‘Schoonheidssalon van het jaar 2021' hangen naast een geldsom ook enkele prijzenpakketten.