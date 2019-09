“Mogelijk een derde van sms’jes voor Mathis is niet aangekomen” Sms-actie voor kankerpatiëntje kampte ook vandaag met panne Antoon Verbeeck

24 september 2019

20u20 8 Heist-Op-Den-Berg “Een derde van de sms’jes voor Mathis zou niet aangekomen zijn.” De sms-actie voor Mathis Geens uit Booischot kreeg net als op maandag ook vandaag te maken met een technisch probleem. Vele sms’jes kwamen niet aan.

“Morgen krijgen we meer informatie: hoe het probleem kan opgelost worden en mogelijk ook cijfers. We denken dat een derde van de gestuurde sms’en op maandag niet zijn aangekomen. Doodjammer, want op maandag stond de actie in alle kranten en kwam ze op radio en televisie. Het moest onze topdag worden”, zegt Patrick Hubeau van het Belgisch Kinderkanker Steunfonds, de vzw die de actie op poten heeft gezet.



Op maandag zouden er zo’n 60.000 sms’en wel zijn aangekomen. Een sms kost je als afzender 2 euro. De immuuntherapie voor Mathis kost in totaal 182.000 euro. Het is nog niet duidelijk of de familie van Mathis van de providers ook effectief 2 euro per sms ontvangen. “Ook dat wordt in de komende dagen uitgeklaard.”