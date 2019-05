“Kiezers die stem uitbrachten in basisschool zijn niet besmet” Antoon Verbeeck

28 mei 2019

Kiezers die op zondag hun stem uitbrachten in de basisschool van Hallaar hoeven niet te vrezen dat ze besmet zijn door het norovirus. De afgelopen dagen kregen heel wat leerlingen van de school te maken met buik- en maagklachten. De directie bracht de ouders en het CLB op de hoogte en mogelijks gaat het om een uitbraak van het norovirus. “Een officiële bevestiging heb ik echter nog niet ontvangen. Het norovirus, als dat het dus zou zijn, verspreidt zich alleen via lichamelijk contact. Mensen die hier op zondag hun stem uitbrachten, moeten dus geen schrik hebben”, zegt Michel Meuris , directeur van de school. Vandaag telde de lagere school 12 afwezigen, waarvan enkele preventief met het zicht op hun communieviering, de kleuterschool zeven afwezige leerlingen. Op maandag was één op tien leerlingen van de lagere school, 250 leerlingen in totaal, afwezig. Tijdens het weekend waren ook enkele leerkrachten van de school ziek geworden, maar zij waren op maandag opnieuw op post.