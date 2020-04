“Ik werd onder druk gezet door grote drugsbende”: Drugskoerier (48) met duizend cannabisplanten in zijn auto blijft in de cel Tim Van Der Zeypen

07 april 2020

15u40 1 Heist-Op-Den-Berg De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een 48-jarige Nederlander met één maand verlengd. De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een 48-jarige Nederlander met één maand verlengd. De veertiger werd afgelopen weekend opgepakt met een duizendtal cannabisplanten in zijn auto . Hij zou de drugs gaan afleveren in Heist-op-den-Berg in opdracht van een grotere drugsbende die hem onder druk had gezet.

De politie van Heist-op-den-Berg merkte de veertiger afgelopen zaterdag op ter hoogte van de Liersesteenweg. In het kader van een politieactie om de coronamaatregelen te controleren, werd de chauffeur aan de kant gezet. Tijdens het controleren van de boorddocumenten, sloeg hij op de vlucht. De politie ging in de achtervolging en kon hem na een achtervolging klemrijden. In de wagen werden duizend cannabisplanten aangetroffen.

Drugstransport

Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel -en transport. Vanochtend verscheen hij voor de raadkamer. Daar werd hij bijgestaan door zijn raadsman Erwin Van Goolen. Hij gedroeg zich naar de wijsheid van de voorzitter en liet verder nog weten dat zijn cliënt bereid is om mee te werken aan het onderzoek. Ontkennen zou de veertiger niet doen.

Rip-deal

Naar verluidt verklaarde hij dat hij de drugs vervoerde in opdracht van een drugsbende. Deze bende had hem eerder al bedreigd met de dood nadat zijn naam genoemd werd bij een rip-deal in Nederland. In ruil moest hij de cannabisplanten vervoeren vanuit Nederland naar de parking van een supermarkt in Heist-op-den-Berg. Het zou ook niet enkel gaan om de aangetroffen drugs maar om nog veel meer.

Doodslag

De veertiger is geen onbekende voor zowel het Belgische als het Nederlandse gerecht. Naast verschillende veroordelingen voor drugsfeiten, kreeg hij eind jaren negentig ook al een veroordeling op van twintig jaar cel voor de doodslag op een 55-jarige vrouw. De aanhouding van de man in het kader van de drugshandel -en transport werd na beraad van de raadkamer gehandhaafd. Hij blijft dus nog zeker één maand langer in de cel.