“Het gepest is me teveel geworden, ik betreur echt wat ik heb gedaan”: Man riskeert vier jaar cel voor agressie tegenover zijn neef (70) TVDZM

27 november 2019

14u45 0 Heist-Op-Den-Berg Een veertigjarige man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van vier jaar met uitstel voor een geval van ernstige agressie tegenover zijn zeventigjarige neef. Het slachtoffer, die blijvende schade opliep, kreeg zes rake trappen tegen het hoofd. De verdediging ontkende de feiten niet maar vroeg wel de vrijspraak: “Ik heb helemaal geen misdrijf willen plegen maar ik ben er gewoon toe gedwongen. Ik was het gepest beu.”

De twee neven leven al verschillende jaren in onmin met elkaar. In april 2017 eindigde de jarenlange vete in een zware vechtpartij op straat. Een achtjarige kind was getuige van de feiten en zag hoe een zwarte auto wegreed en de zeventigjarige buurman op de grond bleef liggen.

De hulpdiensten werden erbij gehaald. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had kort daarvoor zes rake trappen in het aangezicht moeten incasseren. De verwondingen waren ernstig. “Hij is bijna in ware Kung-Fu stijl afgemaakt”, zei de advocaat van de zeventiger. “Het spreekt voor zich dat hij er tot op vandaag nog steeds last heeft. Sinds de feiten heeft hij last van slaapstoornissen.”

Vrijspraak

De veertigjarige Heistenaar kon uiteindelijk worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden van een buurtbewoner. Hij werd onderschept maar verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie. “De politie heeft zelfs pepperspray moeten gebruiken om hem te kalmeren”, klonk het bij het openbaar ministerie.

Dat vorderde vandaag een celstraf van vier jaar met uitstel n een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. De veertiger ontkende de feiten op zitting niet. Al beweerde hij oorspronkelijk dat de beelden waren gemanipuleerd. “Intussen besef ik heel goed wat er daar is gebeurd en ik betreur dat. Ik heb dit nooit gewild”, benadrukte hij tegen de rechter.

Een vonnis volgt vermoedelijk op 18 december.