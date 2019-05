‘Fiets van Nonkel Jef’ siert voortuin van Freddy (71): “Voorbijgangers stappen uit auto om even te kijken” Antoon Verbeeck

28 mei 2019

15u54 8 Heist-Op-Den-Berg Het centrum van Heist-op-den-Berg heeft er een nieuwe toeristische attractie bij: een replica van de fiets van ‘Nonkel Jef’. Eigenaar van de fiets Freddy Van Gorp (71 jaar) plaatste de fiets een tijdje geleden in zijn voortuin en kreeg sindsdien alleen maar leuke reacties. “De mensen stappen zelfs uit hun wagen om een kijkje te nemen”, aldus Freddy.

Freddy Van Gorp uit de Eugeen Woutersstraat is iedere zondag een vaste waarde op de wekelijkse markt in het centrum van Heist-op-den-Berg. De voortuin van Freddy, met onder andere enkele beelden en een oud pompstation in, is bij trouwe marktbezoekers ongetwijfeld al opgevallen.

Sinds kort heeft de voortuin een nieuw pronkstuk: de fiets van het personage ‘Nonkel Jef’. “Dit is niet de echte fiets die Ivo Pauwels gebruikte tijdens de opnames van het VTM-programma, maar wel een replica”, verduidelijkt Freddy. “Ik verkoop verschillende dingen op de zondagsmarkt, waaronder fietsen. Toen ik enkele maanden geleden bij een particulier langsging om fietsen over te kopen, zag ik dit exemplaar staan. De fiets moet zo’n 50 jaar onaangeroerd in een kippenhok hebben gestaan, maar ik vond hem wel iets hebben. Ik kreeg hem voor 20 euro mee naar huis. Sindsdien staat hij hier in mijn voortuin. Ik kocht de fiets zo aan, met het mandje erbij. Ik heb er dus heel weinig werk aan gehad om hem te laten lijken op die van ‘Nonkel Jef’.”

Plezant

“Ik hou ervan om mijn voortuin op te vrolijken, dus de fiets staat hier zeker op zijn plaats. Hij staat momenteel vastgemonteerd in een fietsenstalling, want ik wil hem liever niet kwijt. Aan aandacht heeft hij voorlopig geen gebrek. Mensen die langs hier passeren stoppen vaak om een foto te nemen en chauffeurs doen hun raampje naar beneden of stappen zelfs uit om de fiets te bekijken. Dat vind ik plezant hé, dat de mensen komen kijken en iets hebben om over te praten.”

Klanten lokken

Maar Freddy plaatste niet alleen de ‘Nonkel Jef’-fiets als leuke toets in zijn tuin. “Ik heb hem ook om strategische redenen in mijn voortuin geplaatst. Ik hoopte namelijk dat deze fiets op zondag meer klanten naar mijn waren zouden lokken”, knipoogt Freddy. “Ik neem aan dat verzamelaars van historische fietsen best geïnteresseerd zullen zijn in deze fiets, maar voorlopig blijft hij hier staan. Ik sta niet meteen open voor biedingen. Daar vind ik hem te leuk voor.”

Echte Nonkel Jef

“Een replica van mijn fiets? Dat is voor mij nieuws. En is het met een mandje?”, reageert Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels, die in Booischot woont. “Wel leuk natuurlijk. De echte fiets kan hij zeker niet zijn, want die hangt hier gewoon in mijn garage. Ik treed daar nog steeds mee op.”