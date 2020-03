‘Doorgeefradio’ trekt komende weken door de Kempen: “Positieve noot in grijze tijden” Antoon Verbeeck

31 maart 2020

16u12 2 Heist-Op-Den-Berg Toekan Records uit Heist-op-den-Berg, het Herentalse Radio Storm en café De Wolwinkel uit Geel slaan de komende weken de handen in elkaar voor een ‘doorgeefradio’. Twee microfoons, uitzendmateriaal en de nodige jingles werden in twee oude reiskoffers gestopt, die elke woensdag en zaterdag door een nieuwe presentator ergens in de Kempen worden geopend.

“Nu onze zaken gesloten zijn en plaatjes draaien voor klanten er de komende weken niet in zal zitten, hebben we samen met Radio Storm en De Wolwinkel een waardig alternatief uitgewerkt: een doorgeefradio. Een streepje muziek en positiviteit kan zeker geen kwaad in deze grijze dagen”, vertelt Kristof Meeus van Toekan Records. “Een aantal onervaren maar wel enthousiaste presentatoren werden gevonden om op woensdag van 17 tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur live radio te maken. Hoe ze die uren invullen, kiezen ze gewoon zelf. Als het maar positiviteit uitstraalt en luchtig is.”

Kippenkot

Een eerste uitzending van de ‘doorgeefradio’ ging op zaterdag in de ether vanuit een symbolische locatie. “Aangezien het motto tijdens deze crisis ‘blijf in uw kot’ is, vonden we een kippenkot een geschikte eerste locatie. In de living, in de tuin, op het terras,... alles is mogelijk, zolang de presentator de maatregelen van de overheid maar respecteert”, legt Kristof uit. “De doorgeefradio wordt telkens aan de deur van de presentator afgezet. Eens de koffers zijn geopend, hoeven ze enkel maar de stekker in te steken en verbinding maken met het internet. Een duidelijke handleiding helpt hen op weg. Wij als initiatiefnemers komen dus niet te veel in contact met onze presentators.” Komende woensdag is het aan Jef van Café de Wolwinkel en zaterdag staat Toekan Records zelf achter de knoppen van de doorgeefradio. De uitzendingen volgen kan via deze link.