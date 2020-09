‘De Grote Heistse TOMBOLA’ promoot lokale economie in Heist: prijzenpot ter waarde van 40.000 euro Antoon Verbeeck

01 september 2020

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg wil met de wedstrijd ‘De Grote Heistse TOMBOLA’ de lokale middenstand en horeca een duwtje in de rug geven. De tombola, met een prijzenpot ter waarde van 40.000 euro, loopt van begin september tot het einde van dit jaar. “Er zijn twee trekkingen voorzien: begin november 2020 en begin januari 2021. Telkens worden er vier elektrische fietsen met een waarde van 2.500 euro per fiets uitgedeeld en 10.000 euro aan Heistse geschenkcheques”, deelt schepen Lokale Economie Patrick Feyaerts (Open Vld) mee. Als klant van een deelnemende handelaar ontvang je per aankoop vanaf 10 euro één lotje. Dat lotje moet je dan invullen en bij een deelnemende handelaar of in een aantal openbare gebouwen in een verzameldoos deponeren. “1 en 2 september bezoeken medewerkers van het lokale bestuur alle potentiële handelaars en bezorgen hen een promopakket. Dat bestaat uit twee affiches, een pak tombolalotjes, een verzameldoos en een brief met alle extra info. Deelnemende handelaars zullen ook kunnen beschikken over digitaal promomateriaal. Het lokale bestuur hoopt alvast op een groot succes. Alleen samen kunnen we de strijd tegen het virus winnen. En we bieden ineens, samen met alle Heistse handelaars, een antwoord op de online shopgiganten.”