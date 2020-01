“10.000 bomen extra in Heist tegen 2024" Antoon Verbeeck

28 januari 2020

12u20

Heist-op-den-Berg wil tegen 2024 10.000 bijkomende bomen planten. Op 14 maart ondertekent het lokaal bestuur het Bomencharter voor Vlaanderen. “Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming. Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ook in Heist-op-den-Berg willen we meer bomen. Daarom beslist het college om het Bomencharter voor Vlaanderen 2019-2024 te ondertekenen en ernaar te streven om 10.000 bijkomende bomen te verkrijgen op het grondgebied in de periode 2019-2024.”