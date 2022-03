Heilige Familie bouwt nieuwe school: meer klassen, meer leerlingen en meer tuin

Sint-NiklaasCentrumschool Heilige Familie gaat een nieuwe school bouwen voor haar secundaire en lagere afdeling. Daarvoor zal bijna de helft van het huidige complex in de Boonhemstraat gesloopt of gerenoveerd worden. Het resultaat zal goed zijn voor 4.000 vierkante meter nieuw schoolgebouw en moet in 2025 al klaar zijn. De nieuwe school moet plaats bieden aan meer leerlingen, een nieuwe manier van lesgeven en een kloostertuin als kloppend hart.

In de Heilige Familie wordt een nieuw verhaal geschreven. Het huidige scholencomplex tussen de Hofstraat, Boonhemstraat en Richard Van Britsomstraat zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. De klassen van de secundaire en lagere school zullen samengebracht worden op dezelfde campus. “De lagere school is te klein geworden en in de secundaire afdeling hebben we al twee jaar een wachtlijst”, schetsen directeur lagere school Anne Heyndrickx en directeur secundair Piet Van Der Hoeven van Heilige Familie. “Toen uit een keuringsverslag bleek dat een aantal gebouwen ook dringend moesten aangepakt worden, hakten we de knoop door om voor een nieuwbouw te gaan. Op die manier anticiperen we niet alleen op het grote tekort aan capaciteit dat verwacht wordt in de secundaire scholen van Sint-Niklaas, maar bouwen we ook een school van de toekomst.”

Volledig scherm Bijna heel de vleugel van de school in de Boonhemstraat van aan dit hoekpand in de Van Britsomstraaat tot aan de Hofstraat zal plaats maken voor een nieuwbouwcomplex © bfs

Concreet zal ongeveer de helft van de huidige school gesloopt of vernieuwd worden. Bijna heel de vleugel van de school in de Boonhemstraat van aan het hoekpand in de Van Britsomstraaat tot aan de Hofstraat zal plaats maken voor een nieuwbouwcomplex, samen goed voor 4.000 vierkante meter nieuw schoolgebouw. Het klooster van de school in de Van Britsomstraat, beter bekend als ‘het wit kasteeltje’, blijft bestaan. Ook de kapel in de Boonhemstraat blijft overeind, maar wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. In de huidige gebouwen is ook een kindercrèche gevestigd die losstaat van de school, maar er wel opnieuw een plaats in zal krijgen.

Quote Omdat we niet veel speel­plaats hebben denken we ook na over dakterras­sen Anne Heyndrickx en Piet Van Der Hoeven, Directieteam Heilige Familie

De centrale kloostertuin moet in de nieuwe plannen het kloppend hart worden van de Heilige Familie. “Zowel de kleuter-, lagere als middelbare afdeling zullen er gebruik van maken”, legt de directie de plannen uit. “We willen de tuin ook veel zichtbaarder maken in de Boonhemstraat. Daar voorzien we ook een nieuwe centrale ingang. Omdat we niet veel speelplaats hebben denken we ook na over dakterrassen.”

Volledig scherm De kloostertuin moet het kloppend hart worden van de vernieuwde school. De gebouwen links naast de bomenrij worden gesloopt. © bfs

Met de nieuwe school wil de secundaire afdeling haar capaciteit uitbreiden met 100 leerlingen en uitgroeien tot een instelling waar plaats is voor 800 leerlingen. Een derde tot de helft daarvan zal een klaslokaal in het nieuwbouwcomplex krijgen. Voor de lagere school zou het nieuwe gebouw 150 extra stoelen betekenen, ofwel in elk leerjaar een nieuwe, vierde klas.

Quote We stappen af van de klassieke klasloka­len tussen vier muren en met een vaste opstelling Anne Heyndrickx en Piet Van Der Hoeven, Directieteam Heilige Familie

De bouw van de nieuwe school zal meteen ook een breuk met de ‘oude’ manier van lesgeven betekenen. “We stappen af van de klassieke klaslokalen tussen vier muren en met een vaste opstelling”, kondigt de directie aan. “We kiezen voor flexibele lokalen met meer ruimte, glas en een modern interieur. Een refter met een statische rij tafels en stoelen zal bijvoorbeeld niet meer aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor een klas zal ook niet meer bij één leerkracht liggen, maar bij een heel team. Het is een denkoefening die we samen met ons onderwijspersoneel maken.”

Volledig scherm bfs © bfs

Na de paasvakantie wordt er een ontwerpbureau aangesteld dat het plan voor de nieuwe school moet omzetten in een concreet technisch project. In 2025 moet de nieuwe school klaar zijn voor gebruik. De kostprijs wordt geraamd op ruim 9 miljoen euro.

