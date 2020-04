Voltallige oppositie verlaat digitale gemeenteraad van Heers: “Schepencollege moet ook in zijn kot” Dirk Selis

27 april 2020

21u58 0 Heers De digitale gemeenteraad in Heers draaide op een sisser uit. Na tien minuten stapte de voltallige oppositie op, of liever logde af. “Groot was onze verbazing dat bij aanvang van de gemeenteraad het college fysiek samenzat in de raadzaal van het gemeentehuis” zeggen Erika Princen (Hecht), Daniël Medarts (N-VA) en Gerald Kindermans (CD&V) namens de voltallige constructieve oppositie van Heers.

“We zagen dat het college kon overleg plegen terwijl de micro’s van de anderen uitgezet werden. Terwijl derden ten onrechte uitgesloten waren om de vergadering te volgen, bleken sommigen toch uitgenodigd te zijn, hetgeen uiteraard in strijd is met hun eigen reglement”, stellen Erika Princen (Hecht), Daniël Medarts (N-VA) en Gerald Kindermans (CD&V) namens de voltallige constructieve oppositie van Heers. “Indien het is nodig om vanuit je kot te vergaderen, moet dit voor iedereen gelden, en moet iedereen de regels respecteren. We betreuren sterk dat op deze wijze de democratische regels met de voeten getreden worden, terwijl het nochtans erg belangrijk is dat de coronamaatregelen breed gedragen worden door de hele gemeenteraad. We rekenen erop dat op korte termijn een nieuwe gemeenteraad wordt gehouden dit maal op een correcte wijze.”

Rechtsgeldig

“Wij betreuren het ten zeerste dat de oppositie niet wilde deelnemen aan de digitale gemeenteraad”, reageert eerste schepen Kristof Pirard (VLDumont). “Zij vonden het niet kunnen dat het college samen zat in de raadzaal. Wij zaten thans op meer dan 1,5m van elkaar, zeker 2m van elkaar. Blijkbaar wilden zij hun verantwoordelijkheid in deze akelige coronatijden niet opnemen, of hadden wij teveel goede punten op de agenda staan. Gelukkig kon de gemeenteraad toch rechtsgeldig doorgaan en heeft de fractie VLDumont alle maatregelen goedgekeurd voor de gezondheid van onze inwoners.”