Video: motortje van zonnewering zet twee woningen in lichterlaaie

Toon Royackers

13 juni 2019

13u21 0 Heers Een technisch probleem met het motortje van de zonnewering boven een veranda, heeft donderdagochtend twee woningen vernield aan de Burgemeesterstraat in Mechelen-Bovelingen bij Heers. De bewoners zagen kort voor negen uur plots een hevige rookontwikkeling aan hun veranda. Ze konden nog net hun slapende buren alarmeren, en samen naar buiten rennen. Toen brandweerzone Zuid West Limburg ter plaatse kwam, stonden beide woningen al in volle vuur.

“Ook voor ons was het even schrikken bij aankomst,” legt Luitenant Leon Smets van brandweerpost Sint-Truiden uit. “We waren immers opgeroepen voor een verandabrand. Maar blijkbaar waren de vlammen intussen al overgeslagen naar de veranda van de buren. Van daaruit sloeg het vuur over naar de keukens en de zoldering van beide woningen. Bij onze aankomst sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Er is meteen massaal opgeroepen. Niet alleen post Sint-Truiden, maar ook de collega’s van Borgloon en het Waalse Hesbaye kwamen ter plaatse om ons te helpen. Dat was vooral nodig om voldoende bluswater te hebben.”

De schade aan beide woningen is helaas bijzonder groot. “Er is veel brandschade, en onvermijdelijk veel waterschade na het blussen,” aldus Luitenant Smets. “Gelukkig zijn alle bewoners wel ongedeerd. Zij waren allemaal buiten voor onze aankomst. De alerte buren hebben inderdaad meteen de bewoners van het naastliggende huis wakker gemaakt.” De gemeente Heers zoekt intussen samen met de getroffen families naar noodopvang.

Motortje van de zonnewering

Het staat zo goed als vast dat het vuur ontstaan is door problemen met het motortje van de zonnewering, net boven het verandadak. “Mogelijk is er met het noodweer van de voorbije dagen water gekomen in dat motortje, maar heel zeker zijn we daar niet van. Alles wijst alleszins op een kortsluiting die daar de eerste vlammen heeft veroorzaakt.” De lokale politie van het Kanton Borgloon sloot de Burgemeestersstraat in Mechelen-Bovelingen donderdagmiddag plaatselijk af voor de bluswerken.