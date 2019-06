Twee inbraken RTZ

05 juni 2019

21u46 0

Langs de Sint-Martinusstraat in Heers drongen dieven dinsdagnamiddag binnen in een woning. De daders braken een deur open en gingen aan de haal met juwelen en elektrisch keukenmateriaal. Ook aan de Rozenstraat werd woensdag ingebroken in een huis. Daar raakten de boeven binnen via een raam. Het juiste nadeel is daar nog niet bekend.