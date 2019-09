Succesvolle kunstzomer voor Maartje Elants Dirk Selis

21 september 2019

10u24 0 Heers De zomer van 2019 was er een om in te lijsten voor kunstenaar Maartje Elants. Haar schilderij ‘waadster bij groen teiltje’ hing in het Rijksmuseum van Amsterdam op de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’. “In twee maanden tijd trok deze expositie ruim honderdvijftigduizend bezoekers, een absoluut zomerrecord voor het Rijksmuseum. Ongezien”, zegt de Heerse kunstenares Maartje Elants.

Daarnaast hingen vier van haar schilderijen op de succesvolle tentoonstelling PiKANT! in het waterkasteel van Moorsel. Ook deze expositie bleek een schot in de roos, bijna vijftigduizend bezoekers dompelden zich inmiddels onder in de weldadige wereld van kant en zijde. Vanwege deze grote publieke belangstelling is PiKANT! verlengd tot en met drie november van dit jaar. Het schilderij ‘waadster bij groen teiltje’ zal dit najaar naast ander werk van Maartje Elants te zien zijn in het Poortgebouw van de Herkenrode abdij van Hasselt tijdens de expositie ‘Extimiteiten’, samen met werken van Fred Bervoets, Yves Velter en kunstenaars van het atelier ARTISIT uit Genk.