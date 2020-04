Stijn Meuris over nieuwe single van Rick de Leeuw: “Op een rare manier komt de corona-crisis precies op tijd” Dirk Selis

14 april 2020

Heers Toen podiumdier Rick de Leeuw enkele weken geleden zijn goedgevulde concertagenda met één pennenstreek weggeveegd zag worden, slikte hij de teleurstelling weg en zette zich aan het werk. Want een lege agenda kan ook een opportuniteit zijn. "Tien jaar geleden was dat onmogelijk, dus op een rare manier komt de coronacrisis precies op tijd", vindt zanger Stijn Meuris.

Omdat De Leeuw net als zijn muzikale kompanen Axl Peleman, Roeland Vandemoortele en Ron Reuman thuis over een kleine geluidsstudio beschikt, lag de weg plots open voor een andere manier van werken. De maatregelen rond social distencing respecterend, verliep de communicatie tijdens het schrijven en de opnames enkel via FaceTime en al snel bleek dat deze nieuwe vorm resulteerde in een nieuwe inhoud.

Eerbetoon

De klank van deze single is niet zoals we die van De Leeuw gewend zijn. Het bandgevoel dat zijn werk van oudsher typeerde, is door de nieuwe manier van werken noodgedwongen losgelaten. En verrassend genoeg blijkt dat zeer inspirerend te hebben gewerkt: het speelveld heeft zich verruimd, in de beperking toont zich soms een nieuwe horizon. “Het lied overstijgt de huidige actualiteit, maar in een goede tekst voelt de actualiteit zich altijd welkom. Het lied is niet bedoeld als crisis-lied, het is veeleer een eerbetoon aan de veerkracht van de moderne mens, die plots de essentie van het bestaan weer mag ontdekken. In deze donkere tijden is dat een zonnige gedachte”, zegt Rick de Leeuw er zelf over.

Precies op tijd

Maar wat vinden anderen ervan? Wie lieten het nummer beluisteren door die andere Limburgse muzikant. “Bijzonder aardig en gevoelig nummer”, vindt Stijn Meuris. “Zoals we hem kennen, het hart op de tong, een artiest pur sang. En een bewijs dat je ook in zware tijden altijd creatief kan blijven. Knap ook dat het nummer tot stand is gekomen met z’n muzikanten ‘vanop afstand’: tien jaar geleden was dat onmogelijk, dus op een rare manier komt de coronacrisis precies op tijd.”