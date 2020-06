Rick de Leeuw neemt nieuwste clip op in Heks Dirk Selis

17 juni 2020

10u38 0 Heers Wie de voorbije dagen tussen Tongeren en Borgloon door het doorgaans rustige dorpje Heks reed, kon getuige zijn van een wonderlijk tafereel. Langs de lange historische kasteelmuur paradeerde een vrouw in uitdagende kledij terwijl ze een vreeswekkende bijl losjes over haar schouder droeg.



De vrouw met de bijl was niemand minder dan Maartje Elants, getalenteerd kunstschilder en vriendin van zanger Rick de Leeuw. Ze speelt de hoofdrol in de videoclip van zijn nieuwe single, ‘Die warme, lange dagen’. Het is een zomers lied, dat perfect past bij de broeierige temperaturen van de voorbije weken. Het is gevuld met zoete herinneringen aan voorbij gevlogen vakanties, aan liefdes die kwamen en gingen, overgoten met een portie zwoele melancholie. De nieuwe single is in de eerste uren na het verschijnen al bijna tweeduizend keer gestreamd op Spotify, dus zou dit een echte zomerhit kunnen betekenen voor Rick de Leeuw?