Restaurant Marsnil Ode aan het Haspengouwse land Dirk Selis

01 oktober 2019

De jonge chef Frederik Cornelis staat achter het fornuis in Restaurant Marsnil, zijn eerste restaurant in het schilderachtige Haspengouwse dorp Batsheers, waar zijn roots liggen. Hij wilt in één van de meest authentieke regio’s van Vlaanderen een culinaire meerwaarde brengen. Cornelis is een leerling van de gerenommeerde koksschool ‘Terduinen’ in Koksijde en nam naar eigen zeggen voldoende tijd om zich verder te bekwamen in wat hij het mooiste vak ter wereld noemt. In zijn open keuken koppelt hij vaste, klassieke waarden aan experimentele en soms eigenzinnige creaties, maar altijd met aandacht en respect voor de culinaire tradities van Haspengouw.

De inrichting van Marsnil is volledig van de hand van de bekende interieurarchitect Frans Vandueren, die zich gespecialiseerd heeft in een moderne Haspengouwse stijl. Mooie tot op de grond aflopende glaspartijen die je toelaten om in de Haspengouwse glooiingen te verdwalen, warme tinten, hout, vuur en steen wisselen elkaar af.

Ook de wijnkaart heeft een Haspengouwse toets. Fredriks broer beheert de wijngaard die lange tijd 1.400 stokken Chardonnay telde. In 2017 werd er uitgebreid met 800 stokken Pinot Noir, 150 Riesling, 150 Gewurztraminer en 150 Auxerrois. De teelt gebeurt op natuurlijke wijze, met preparaten op basis van kruiden en planten uit de omgeving, zonder gebruik van pesticiden. Alle wijnen van het domein vind je op de kaart en de wijnmaker is meteen jouw sommelier aan tafel. Ongetwijfeld een pluspunt.

Al de gerechten in Marsnil zijn rechttoe rechtaan. Tomaten ‘eigen teelt’ is zo’n signatuur gerecht. Kweektomaten uit de eigen tuin worden sec geserveerd met een geitenkaas van het Lummense Karditsel. De schartong komt dan weer helemaal tot zijn recht met enkel wat courgette, tomaat en snijbonen. Eenvoud siert in Marsnil. Voor wie fan is van een spektakelkeuken is dit wel even wennen. Zo wordt ook de wilde eend met spitskool, pompoen en kruidnagel opgediend, in alle eenvoud. Alsof ze naakt zijn, zonder enige tierlantijntjes. Kortom, een ode aan de noeste Haspengouwer. Trek wel genoeg tijd uit voor een bezoekje aan Marsnil. Je tafelt er gemakkelijk vier uren. Misschien net iets te lang.

Openingsuren Restaurant Marsnil: vrijdagavond vanaf 18u30, zaterdagavond vanaf 18u30, zondagmiddag vanaf 12u00. In de maanden van april tem. september ook op maandagavond vanaf 18.30u dinsdagavond vanaf 18.30

Restaurant Marsnil Batsheersstraat 35 3870 Heers www.domeinmarsnil.be

Bediening: 8 op 10

Eten: 7 op 10

Inrrichting: 9 op 10

4 gangenmenu kost 55 euro terwijl een 6 gangenmenu 75 euro kost zonder wijnarrangement wel te verstaan