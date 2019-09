Quadbestuurder gewond RTZ

16 september 2019

18u32 0

Aan de Bekstraat in Heers is zondagavond omstreeks 18.15 uur de bestuurder van een quad geslipt met zijn voertuig. Hij kwam daarbij in de berm terecht. Bestuurder Benny S. (54) uit Heers raakte bij het ongeval lichtgewond.