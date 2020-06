Politie controleert aan drukbezochte autokeuring: “Het loopt de spuigaten uit” Marco Mariotti

19 juni 2020

18u00 0 Heers Aan de autokeuring in Heers wordt de laatste tijd veel overlast vastgesteld. Aangezien de keuringscentra in Grâce-Hollogne, Luik en Verviers nog niet volledig operationeel zijn, begeven ook inwoners uit Wallonië zich regelmatig naar Heers met heel wat chaos tot gevolg. De politie voerde nu controles uit.

Door de toename van de keuringsactiviteiten, komen bij de politiezone zeer veel meldingen binnen van verkeersoverlast ter hoogte van het autokeuringsstation. Er staat regelmatig een wachtrij aan voertuigen tot op de N3 wat het doorgaand verkeer tot stilstand doet komen. “Om de verkeersoverlast in deze buurt te beperken, kunnen we vaak niet anders dan wachtende bestuurders naar huis te laten keren”, zegt korpschef Rohnny Maes, van de lokale politie kanton Borgloon.

De verkeersdienst van de politie voerde sinds 25 mei extra patrouilles in de buurt. Daarbij werden tot nu toe al 49 overtredingen vastgesteld die te maken hebben met niet-verzekering van voertuigen en misbruik van kentekenplaten. “Ze rijden soms met niet-ingeschreven voertuigen naar de keuring waarop dan ook nog eens een nummerplaat van een ander voertuig bevestigd is. Dat is wettelijk niet toegelaten. Vaak is de wagen niet verzekerd.”

“Onze politiezone blijft de nodige inspanningen leveren om de verkeersoverlast in de buurt in te dijken en de verkeersovertredingen te beboeten. We gaan samen met de Group Autoveiligheid aan structurele oplossingen werken zodat de veiligheid in de buurt in orde blijft.”