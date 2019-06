Ook politiek onweer in Heers: “Overstroming in Heers, maar amper budget voor erosiebestrijding” Dirk Selis

12 juni 2019

12u00 0 Heers “Tijdens de laatste gemeenteraad stonden de budgetten en budget-herzieningen op de agenda. 130.000 euro van het voorziene budget voor erosiebestrijding werd geschrapt. Bij het noodweer van de afgelopen dagen stemt dit tot nadenken. En wat vertellen we aan de burgers die iedere keer opnieuw de modderstroom mogen incasseren?” zegt N-VA gemeenteraadslid Daniël Medarts.

“Dit is wel zeer kort door de bocht”, reageert eerste schepen Kristof Pirard (Open Vld). “Er staat nog steeds 150.000 euro in het budget om geplande erosieprojecten uit te voeren. In samenspraak met onze erosiecoördinator, een deskundige in zulke materie, worden gevoelige plekken grondig geanalyseerd en voorbereid. Dit onderzoek en uitvoering loopt over jaren. Alle gevoelige plaatsen van afgelopen weken zullen opnieuw aan bod komen en geanalyseerd worden. Wanneer er mogelijkheden bestaan dan zullen we die zeker benutten en aanpakken. Helaas heeft de zware regenval ons niet gespaard maar ook vele andere gebieden in de buurtgemeenten niet. Dit waren ongeziene toestanden. “