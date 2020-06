Ook de Heilige Maria moet er aan geloven: Zuid-Limburg al even geteisterd door beeldenstormer Dirk Selis

14 juni 2020

13u41 0 Heers Waar Koning Leopold II in Vlaanderen onder vuur ligt, moet de Heilige maagd Maria het ontgelden in Zuid-Limburg. Al sinds begin mei worden tal van Mariakapelletjes door Waar Koning Leopold II in Vlaanderen onder vuur ligt, moet de Heilige maagd Maria het ontgelden in Zuid-Limburg. Al sinds begin mei worden tal van Mariakapelletjes door een mysterieuze beeldenstormer vernield en gevandaliseerd.

Pieter Swerts eigenaar van restaurant Den Biechtstoel recht tegenover de kerk in Mechelen-Bovelingen merkte vanmiddag op dat het Mariabeeld met zwarte graffiti was besmeurd. “Dit moet nu maar een stoppen. De laatste weken valt het ene kapelletje na het andere ten prooi aan deze vandaal. Ze stelen zelfs de Mariabeeldjes uit de kapellen.”

In het duister

Eind mei was het prijs aan de ‘Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten’, op de hoek van de Thewitstraat en de Jeuksestraat in Borlo. Het kapelletje staat er al sinds 1892 en kreeg in april 2018 nog maar pas een renovatie door dorpsvrijwilligers. Daarna volgde het kapelletje in Runkelen bij Sint-Truiden. De politiezones van Sint-Truiden -Nieuwerkerken - Gingelom en de zone Borgloon zijn een onderzoek gestart, maar tasten voorlopig in het duister.