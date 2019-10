Nieuwe kindergemeenteraad treedt aan in Heers Dirk Selis

14 oktober 2019

10u52 0 Heers In Heers is zopas de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Kinderburgemeester Nick Langenaeken en zijn 19 raadsleden staan voortaan klaar om maar liefst 975 kinderen jonger dan 12 jaar te vertegenwoordigen. Op hun programma staan maar liefst 50 nieuwe voorstellen om te analyseren en bespreken.

“Sinds 2014 verkiezen we elk jaar een kindergemeenteraad, kinderen uit het vierde-vijfde-zesde leerjaar die school lopen in onze Heerse scholen en kinderen die in Heers wonen maar niet naar school gaan in Heers”, vertelt eerste schepen Kristof Pirard (Open Vld). “Elk jaar krijgen we een fantastische groep van 19 raadsleden die zeer gemotiveerd aan het werk gaan voor alle kinderen van Heers, voor maar liefst 975 kinderen jonger dan 12 jaar om precies te zijn. We maken deze kindergemeenteraad ook naar analogie met de grote gemeenteraad, met eveneens een burgemeester en schepenen maar heel belangrijk is dat elk kind een evenwaardige stem heeft en dat we werken met alle voorstellen die alle kandidaten hebben ingediend.”

50 voorstellen

“Wij, het college van burgemeester en schepenen, willen weten waar de jeugd in Heers van wakker ligt, wat zij willen veranderen of wat ze willen verbeteren. En we willen ook dat zij mee kunnen beslissen in ons jeugdbeleid. Het is belangrijk voor ons dat kinderen mee bepalen want wie weet nu het beter dan de kinderen zelf wat goed is voor kinderen? Ik ben dan ook ontzettend fier dat we elk jaar een geweldige enthousiaste kindergemeenteraad kunnen aanstellen om hard te werken voor 'alle’ kinderen van Heers. Dit jaar mogen we maar liefst 50 nieuwe voorstellen analyseren en bespreken”, besluit Pirard.

