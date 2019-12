N-VA Heers reageert op meerjarenbegroting: “Deze megalomanie schreeuwt om een fusie” Dirk Selis

17 december 2019

10u47 8 Heers In de meerjarenbegroting trekt de Heerse meerderheid bijna 13 miljoen euro uit voor de verbetering van de dienstverlening en nieuwe infrastructuur. Niet onbelangrijk: de investeringen zullen niet leiden tot nieuwe of verhoogde belastingen. Maar dat ziet de oppositie anders. “Grootheidswaan, dat is het minste wat je kan zeggen als je naar het meerjarenplan van de meerderheidsfractie VLDumont kijkt”, klinkt het.

Toekomstig burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) stelde afgelopen maandag de begroting voor de komende legislatuur aan de gemeenteraad van Heers voor. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor acties rond kinderarmoede en initiatieven rond sport en spel voor kinderen en jongeren. Daarnaast investeert de gemeente de komende jaren 12,8 miljoen euro in nieuwe of vernieuwde werkingsmiddelen, faciliteiten en infrastructuur.

Nieuwe bibliotheek

“We leven in een prachtige mooie gemeente, en we willen dat natuurlijk zo houden”, legt Pirard uit. Pirard neemt in juli 2020 de burgemeesterssjerp over van Henri Dumont. “De historisch lage rente geeft ons nu de unieke gelegenheid om duurzame projecten te realiseren, zonder dat we daarmee budgettair uit de bocht gaan. Er komen dus geen nieuwe of hogere belastingen voor de Heersenaar. Enerzijds is er een hele lijst van investeringen in gemeentelijke infrastructuur en werkingsmiddelen: van nieuwe voetpaden, riolerings- en afwateringswerken, opknappen van buurthuizen en parkings, tot de aankoop van voertuigen en ICT-middelen. Anderzijds staan er enkele grote, nieuwe projecten op stapel. Zo krijgt de sporthal een volledige opknapbeurt en een nieuwe bijbouw. De speeltuin wordt uitgebreid met waterfonteintjes en er komt een gloednieuw skatepark. Dé blikvanger wordt alvast de nieuwe bibliotheek, met ruimte voor een grote lees- en studeerzaal, speelotheek en muzikale academie. Daarenboven gaan we in 2020 studies laten maken omtrent de creatie van een jeugdkamp en de haalbaarheidsstudie omtrent de bouw van een palliatief huis in samenwerking met een zorgverstrekkend bedrijf.”

Fusie

Maar dat ziet de oppositie anders. “Grootheidswaan, dat is het minste wat je kan zeggen als je naar het meerjarenplan van de meerderheidsfractie VLDumont kijkt. De leninglast stijgt met meer dan 100% tot meer dan 11 miljoen euro op het einde van de legislatuur. Alle realiteitszin is blijkbaar weg. “Jammer dat er zo met belastinggeld wordt geknoeid", zegt Daniel Medarts, gemeenteraadslid van N-VA Heers. “De schuld bedroeg in september 2019 slechts 775 euro per inwoner en zal op het einde van deze legislatuur weer stijgen naar 1.293 euro. Een stijging met 518 euro per inwoner. Zoveel onbekwaamheid en megalomanie schreeuwt om een fusie”, zegt gemeenteraadslid Mieke Smolders (N-VA).