Man steekt ex met mes en wil ‘samen sterven’ door op hindernis in te rijden: 12 maanden cel VCT

20 januari 2020

13u44 0 Heers A. (43) uit Heers is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel omdat hij op 16 oktober vorig jaar met een mes uithaalde naar zijn ex-vrouw. De man had een zwaar alcoholprobleem. Volgens het slachtoffer stond ze enkele dagen voordien ook doodsangsten uit, toen ze samen met haar man en een van hun kinderen in de auto zat. A. reed toen met een snelheid van 180 kilometer af op een hindernis. Hij was woest omdat zijn vrouw niet meer met hem op café wilde gaan en vertelde haar dat ze samen zouden sterven. Net voor de hindernis week de man uit maar enkele dagen later trok hij met een mes naar de voetbalkantine en viel hij zijn vrouw en haar vader aan.

A.. had een relatie van 15 jaar met zijn echtgenote V. maar die stond zwaar onder druk door de alcoholproblemen van de veertiger. Enkele dagen nadat hij in de auto had aankondigd aan zijn echtgenote dat ze ‘samen zouden sterven’ omdat ze niet meer mee met hem op café wilde, trok A. met een mes op zak naar het voetbalveld in Heers. Daar viel hij zijn vrouw aan met een mes.

V. bleef achter met een gat in haar trui maar liep geen verwondingen op omdat ze de messteken had kunnen ontwijken. De vrouw liep naar de cafetaria waar ze haar vader om hulp riep. Ook naar vader J.L. haalde beklaagde uit met het mes maar de man kon hem het mes afhandig maken.

In zijn latere verhoor gaf L. toe dat hij het mes herkende. ‘Dat moet in de auto gelegen hebben, ik weet niet wat mij bezield heeft, het zal de alcohol geweest zijn’, klonk zijn uitleg.

De advocaat van ex-vrouw V. benadrukte dat de feiten zeer traumatisch waren voor vader en dochter. “Een week geleden werd mevrouw nogmaals gecontacteerd door mijnheer dat ze moest terugkomen, zoniet zouden de gevolgen voor haar zijn.” Vader en dochter kregen een schadevergoeding toegewezen van 500 euro.

Mesje voor onkruid

Volgens de raadsman van L. was het niet de intentie van de man om zijn vrouw een letsel toe te brengen met het mes. “Hij betwist ook dat hij effectief gestoken heeft. Hij had dat mesje in zijn zak omdat hij onkruid had gewied maar zijn stoppen zijn doorgeslagen. “

L. kreeg de straf met uitstel opgelegd. Een van de voorwaarden is dat hij zich laat begeleiden voor zijn alcoholprobleem.