Maartje Elants hangt tussen Rubens en Van Dyck in expo PiKANT!: “Als een man zou schilderen wat ik maak, zou hij serieus in de problemen komen” Dirk Selis

27 mei 2019

18u02 0 Heers Drie jaar geleden verruilde Maartje Elants het drukke kunstenaarsbestaan in het centrum van Amsterdam voor de rust van haar atelier in het Limburgse dorpje Heks bij Heers. Dat blijkt een goede keuze te zijn, want vier van haar schilderijen zijn nu geselecteerd voor de prestigieuze tentoonstelling ‘PiKANT!’ in Moorsel bij Aalst.

Maartje Elants (42) studeerde fotografie aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. Na haar opleiding reed ze motor, danste ze tango en ontwikkelde ze zich als schilder. In haar schilderijen creëert zij een eigen wereld vol anonieme intimiteit: krachtig, sensueel en met een groot oog voor het detail. De tentoonstelling waarvoor Maartje geselecteerd is, vindt plaats in het kasteel van Moorsel bij Aalst en laat schilderijen zien van de grote Vlaamse meesters als Rubens, Van Dyck en Jordaens. Daarnaast is er plaats voor hedendaagse kunstenaars, onder wie dus Maartje Elants uit Heks.

Verzamelaar Fernand Huts

“Het is een grote eer om tussen die giganten te mogen hangen. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Phoebus Foundation”, zegt Maartje Elants. “Dat is de kunstcollectie van Fernand Huts (eigenaar van Katoen Natie, red.) en zijn vrouw, misschien wel de belangrijkste verzamelaars van België. Zij hebben meerdere deskundigen in dienst, die voortdurend op zoek zijn naar nieuw werk, en het is natuurlijk geweldig dat ze bij mij zijn uitgekomen.”

Rick de Leeuw

Maartje Elants leeft in Heks samen met de Nederlandse schrijver en zanger Rick de Leeuw. “Waarom we van het bruisende Amsterdam naar het rustige Heks verhuisd zijn? In 2015 was ik met Rick vanwege het B-Classic festival in de omgeving van Tongeren, Borgloon en Heers. Rick vroeg me plots: ‘Zou je hier kunnen wonen?’”, vertelt Maartje. “Ik had toen geen flauw idee, maar naar aanleiding van zijn vraag hebben we eens rondgekeken naar huizen. Het was een sprong in het diepe. Ik woon hier inmiddels drie jaar. Als ik terugkijk op het moment dat Rick het vroeg, had ik eigenlijk in luid gejuich moeten uitbarsten. Heers is een prachtige gemeente.”

Prikkelend

Speciaal voor deze expositie maakte ze vier nieuwe schilderijen. “Het thema van de tentoonstelling is mij op het lijf geschreven. Kant is een stof die heel suggestief is, ze roept bij iedereen associaties op met erotiek en verfijning”, zegt Elants. “Ik weet niet precies waarom ik graag vrouwelijk naakt schilder. Vrouwen zijn kwetsbaar, intiem, mysterieus. Mijn schilderijen mogen prikkelend zijn. Soms denk ik wel eens dat als een man zou schilderen wat ik maak, hij serieus in de problemen zou komen (lacht).”

De expositie loopt van 30 mei tot met 30 september in de Orangerie van het Waterkasteel in Moorsel, deelgemeente van Aalst.

Elke dag van de week open, van 11 tot 18 uur. Standaardtarief: 10 euro, kortingstarief 7 euro, gratis voor jongeren tot en met 18 jaar en voor studenten.