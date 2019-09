Limburg heeft er dubbel Jong Keukengeweld bij (en hun restaurants liggen allebei in Heers) Dirk Selis

11 september 2019

13u31 0 Heers De lijst van Jong Keukengeweld werd deze week aangevuld met twaalf nieuwe restaurants. Opvallend: de enige twee Limburgse nieuwkomers Fredrik Cornelis (32) en Mitchell Merola (27) hebben allebei hun zaak in het landelijke, maar kleine Zuid-Limburgse Heers.

Hét collectief van de beste jonge chefs van Vlaanderen en Brussel: dat is Jong Keukengeweld, een initiatief van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Jong Keukengeweld verenigt 64 jonge topchefs die de Vlaamse gastronomie belichamen en tot bij jongeren brengen. De vakjury selecteerde voor deze 11de editie 64 jonge chefs onder wie 12 nieuwelingen. Opvallend: de Limburgse nieuwelingen die de Jong Keukengeweldlijst vervolledigen, Fredrik Cornelis van Marsnil en Mitchell Merola met Table’O, komen beiden uit Heers.

Mijn keuken is klassiek met een twist. De les die ik altijd heb gekregen op school is: zorg dat het product wat je highlight, herkenbaar blijft Mitchell Merola

Family affair

“Marsnil is een family affair”, vertelt chef Fredrik Cornelis (32). "Terwijl mijn mama Isabelle het gastenverblijf runt, verbouwt mijn broer Adriaan wijn in de aanpalende wijngaard. Dus ik moest ook iets doen hè”, lacht Frederik. In 2017 verraste hij met de opening van een gastronomisch restaurant dat een natuurlijk verlengstuk is van Domein Marsnil. “De locatie brengt je meteen in vakantiesfeer. Het restaurant is gelegen in een rustig dorpje tussen de akkers. Naast het restaurant ligt onze eigen wijngaard. We werken voornamelijk - maar niet uitsluitend - met deze wijnen. Voor de rest zoek ik het ook niet te ver. Luxeproducten staan niet in mijn kookbijbel, eerder ingrediënten die typerend zijn voor de streek. Of wat we in eigen tuin hebben staan natuurlijk.”

Drie concepten onder één dak

Mitchell Merola (27) en zijn Daniela zijn nu nog vooral bekend van hun deelname aan Mijn Pop-uprestaurant maar daar komt snel verandering in. Met het kersverse Table’O brengen ze drie concepten onder één dak. “We hebben alles wat je zoekt voor een weekendje uit onder één dak. Gasten kunnen iets drinken op ons terras, à la carte eten in de bistro of genieten van een gastronomisch zevengangenmenu. Alle remmen los, want overnachten doe je gewoon bij ons. Mijn keuken is klassiek met een twist. De les die ik altijd heb gekregen op school is: zorg dat het product wat je highlight, herkenbaar blijft.”

Jongeren koken voor jongeren

Jong Keukengeweld kende de laatste jaren een explosieve groei: tijdens de editie van 2018-2019 proefden maar liefst 41.000 jongeren van de kunsten van onze Jong Keukengeweld-chefs. De gouden formule blijft: jongeren koken voor jongeren. De eerste jongerenactie gaat door vanaf 1 tot en met 31 oktober 2019. Reserveren kan vanaf woensdag 11 september via www.jongkeukengeweld.be. De tweede jongerenactie loopt vanaf 1 tot en met 31 maart 2020 (reserveren kan vanaf 12 februari). Jongeren vanaf 18 tot en met 30 jaar proeven van een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier voor 49 euro. Of 59 euro als het restaurant een Michelinster heeft of een Gault&Millau-score vanaf 15/20. Ook deze keer worden de menu’s op voorhand betaald via een ticketing-systeem.

www.jongkeukengeweld.be