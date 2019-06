Koningin Mathilde gaat de boer op en bezoekt donderdag twee landbouwbedrijven in Heers en Lummen Dirk Selis

12 juni 2019

10u16 0 Heers Koningin Mathilde bezoekt op donderdag twee landbouwbedrijven in Heers en Lummen. Het bezoek komt er op uitnodiging van Boerenbond en op vraag van Hare Majesteit zelf. Centraal tijdens het bezoek staat telkens de rol van de vrouw in de landbouw.

Het bezoek van Koningin Mathilde start om 10u.00 in Heers op het landbouwbedrijf van Annick Strauven en haar man Erwin Lowet. Tijdens de rondleiding gaat ook aandacht naar “groene zorg” in het kader van de zorgboerderij. In Lummen bezoekt Koningin Mathilde omstreeks 11u15 het tuindersgezin, Inge Zeeuws en Gert Reijnders en hun drie kinderen.