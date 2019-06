Koning Mathilde trekt de boer op! Dirk Selis

13 juni 2019

12u20 0 Heers Koningin Mathilde bezocht donderdag twee landbouwbedrijven in Heers en Lummen. Het bezoek kwam er op uitnodiging van Boerenbond en op vraag van Hare Majesteit zelf. Centraal tijdens het bezoek stond telkens de rol van de vrouw in de landbouw.

Hoewel de landbouw nog steeds een overwegend mannelijke sector is, groeit het aantal vrouwen actief in de landbouwsector. In 2016 was in Vlaanderen 13,6% (2689) van de bedrijfshoofden in de landbouw een vrouw. Daarnaast waren er 6652 vrouwen actief als meewerkende echtgenote. Het bezoek van Koningin Mathilde startte in Heers op het landbouwbedrijf van Annick Strauven en haar man Erwin Lowet. Op deze boerderij draaien al verschillende generaties vrouwen mee. Dochter Lenka denkt er ernstig over na de volgende generatie te zijn. Naast melkvee, akkerbouw, aardbeienteelt en thuisverkoop neemt ook zorg een belangrijke plaats in op het bedrijf. Op een zorgboerderij worden personen opgevangen die (omwille van ziekte, handicap of een specifieke opvoedingssituatie) via aangepaste dagbesteding opgevangen en geholpen worden om zich te (re)integreren in de samenleving.

In Lummen bezocht Koningin Mathilde het tuindersgezin, Inge Zeeuws en Gert Reijnders en hun drie kinderen. Zij zijn een mooi voorbeeld van hoe ook land- en tuinbouwers marktgericht ondernemen. Zo startten Gert en Inge in 1995 met een tomatenbedrijf. Inge had nood aan een nieuwe uitdaging en begon in 2009 met een kiwibesplantage. Het tomatenbedrijf bleek enkele jaren later te klein om nog rendabel te zijn. Daarom schakelden ze over naar aardbeien. Nu kan je bij hen in het voorjaar en in het najaar genieten van lekkere aardbeien, terwijl van augustus tot oktober de kiwibessen geoogst worden. Intussen staan ze in de streek bekend omwille van hun aardbeienautomaat waar je de heerlijkste aardbeien zomaar uit de muur kunt halen.

“Wij zijn verheugd en trots dat Hare Majesteit tijd vrijmaakt om een paar van onze landbouwbedrijven beter te leren kennen en om tegelijk het vrouwelijk ondernemerschap in onze sector te steunen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “De twee bedrijven illustreren het belang om als gezin samen weldoordachte keuzes te maken in de bedrijfsvoering. Ook tonen deze bedrijven dat ze stevig verankerd staan in hun gemeenschap en in de maatschappij.”