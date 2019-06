Klemgereden bestuurder met 38 kilo cannabis op achterbank riskeert 15 maanden gevangenis DSS

12 juni 2019

17u38 0 Heers Een man werd in Heers met zijn bestelwagen klemgereden en had maar liefst 38 kilogram net geoogste cannabis op de achterbank. Hij riskeert vandaag een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van 8.000 euro. Een tweede man, die gekend is voor drugsfeiten in Kortrijk en de plantage van zeshonderd planten in Heers mee hielp opzetten, riskeert vierentwintig maanden cel.

Op 7 februari 2017 de arriveerde de politie in een woning op de Steenweg in Heers om aan een huiszoeking te beginnen. Toen ze bij de woning aankwamen, wilde een Nederlander net met zijn bestelwagen wegrijden. De agenten konden hem nog op het laatste nippertje tegenhouden en troffen in zijn voertuig zes zakken met net geoogste cannabis. Goed voor 38 kilogram cannabis.

600 planten

In het gebouw dat helemaal was ingericht als plantage vonden de agenten de resten van zeshonderd planten. Aan de politie vertelde de aangehouden bestuurder dat hij tweeduizend euro zou krijgen als hij de oogst bij zijn opdrachtgevers zou leveren. De tweede beklaagde kwam in het vizier toen zijn DNA werd gevonden in de plantage. Uit een buurtonderzoek bleek dat zijn auto ook in de maanden voor de inval aan de woning werd gezien. De man, die geen onbekende is voor het parket van Kortrijk, sleurde er toen met panelen die in de plantage werden teruggevonden. De rechter spreekt zich uit op 18 juli.