Kampeer eens in een tipi tijdens deze staycation: back to basics midden in de natuur Dirk Selis

06 augustus 2020

11u56 2 Heers Bij het begin van de zomer lanceerde het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid de zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’. In enkele natuurdomeinen kan je deze zomer eenmalig en geheel exclusief kamperen in heuse tipidorpen. En sinds begin augustus dus ook in één van de acht tipitenten in Mettekoven bij Heers.

Wie vakantie zegt, zegt ook overnachten. Daarom ontwikkelde Natuur en Bos, met de steun van Toerisme Vlaanderen, éénmalig buitengewone kampeerplekken op de mooiste natuurplekjes in Vlaanderen. Zo hoef je het deze zomer niet te ver te zoeken en kan je verrassende stukjes vakantiegevoel ontdekken in het binnenland. Nog tot en met 31 augustus kan je op 13 plaatsen in Vlaanderen enkele nachten back to basics kamperen in een tipitent midden in de natuur.

Coronaproof

Sinds 1 augustus kan je ook kamperen in het tipidorp in Mettekoven. “Tijdens het openingsweekend waren van zaterdag 1 op zondag 2 augustus al onmiddellijk 6 van de 8 tenten geboekt”, zegt een fiere Heerse burgemeester Kristof Pirard (Open Vld). “Ook de daaropvolgende dagen was de kampeerplek in Heers half bezet. Op dinsdag 4 augustus werden in totaal reeds 58 reservaties geteld voor de maand augustus. Voor wie op een democratische en originele manier Haspengouw en uiteraard Heers wil ontdekken, is dit een ideale formule. Kijk, het is hier een waar fiets- en wandelparadijs midden het fruitige Haspengouw. Uiteraard gebeurt alles veilig: de acht tipitenten staan steeds op een grote afstand van elkaar. Zo kan je coronaproof en in alle veiligheid genieten van de rust, de natuur en van een zorgeloos verblijf met aandacht voor social distancing. Met ecologische droogtoiletten en zonnedouches is ook de impact op de natuur minimaal.”

Natuur en Bos sloeg op maar liefst vier plaatsen in Limburg de tenten op: in het Nationaal Park Hoge Kempen (in Alden Biesen en in Opoeteren), aan de Demeroever in Kermt bij Hasselt en aan het Hobos in Pelt. En wegens groot succes opende dus op 1 augustus het vijfde tipidorp in Mettekoven. Niet minder dan 384 van de in totaal 1.048 reservaties gebeurden in juli in Limburg. De gasten zijn veelal gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar. De overgrote meerderheid van de gasten – 62% – blijft één nacht.