Jens Reynders (Hagens Berman Axeon) likt zijn schaafwonden na een val in de baby-Giro Koen Wellens

08 september 2020

19u11 2 Heers Jens Reynders had 2020 met stip in zijn agenda aangeduid. De snelle renner uit Heers ging niet in op een aanbod bij de profs om zich zo bij de beloften helemaal te kunnen bewijzen. Hij maakte in het tussenseizoen de overstap van de beloften van Wallonie-Bruxelles naar de Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman Axeon van Axel Merckx. Toen stak corona de kop op. En nu herstelt de Zuid-Limburger van een valpartij in de Ronde van Italië voor beloften.

“Twee keer balen. Eerst omdat mijn belangrijkste doelen allemaal wegvielen en nu omdat de valpartij meer zorgen baart dan gedacht. Ik heb schaafwonden over zowat mijn hele lijf en een gekneusde rib. Op zich geen drama, maar intussen zijn de wonden ontstoken en moet ik antibiotica slikken. Ja, ik heb gevloekt”, vertelt de anders altijd optimistische Reynders. “Ik geef niet op, hé. Ik had me ingeschreven om volgend weekend in Henri-Chapelle te koersen, maar de kans is klein dat ik er start. Voorlopig dus geen koers voor mij.”

Parijs-Tours

Reynders wil nog niet definitief een kruis maken over zijn seizoen. Daarvoor duurt het dit jaar nog te lang en liggen er nog enkele mooie uitdagingen op tafel. “Iedereen weet dat ik wilde bewijzen in de klassiekers bij de beloften. Dat kon niet, maar met bijvoorbeeld Parijs-Tours staat er nog een interessante wedstrijd op het programma. Ja, ik heb geteld, nog precies vierenhalve week. Dat lijkt lang, maar ik wil ook goed voorbereid aan de start staan. Dat betekent dat ik snel weer op de fiets moet zitten. Als dat lukt, dan wil ik met ambitie van start gaan. Daarnaast hoop ik de komende weken toch nog van mij te laten horen. De overgang naar de profs is nog altijd een grote ambitie.”

Profcontract

Deze week raakte bekend dat Jordi Meeus volgend seizoen bij de profs van BORA – hansgrohe rijdt. Meeus is een leeftijdsgenoot van Reynders. “Ik hoop het voorbeeld van Jens te kunnen volgen. Mijn manager voert gesprekken met verschillende ploegen, maar op dit moment liggen die even stil omdat hij in de Tour is. Ja, ook teams uit de WorldTour, maar ik sluit niet uit dat het een proteam wordt. Ik reken erop snel uitzicht te hebben op de toekomst.”